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6:14, 21 мая 2021 года На змиевском рынке торговали сомнительными саженцами Нарушение выявлено орловским Россельхознадзором.





В общей сложности специалисты обнаружили 290 саженцев яблони, груши, вишни и сливы, чьи сортовые и посадочные качества не были подтверждены документацией. Такие деревья могут содержать вредителей и возбудителей болезней.

Продавцу небезопасной продукции был выписан штраф, – сообщает сайт областного Россельхознадзора.





Артём Ежаков



