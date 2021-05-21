На Орловщине посадили 354 тыс. гектаров яровых зерновых

Сев отдельных культур практически завершен.

На территории области близки к завершению посевные работы по ячменю (95% от запланированного объема), яровой пшенице (98,1%), овсу (85,7%), гороху (89,4%), люпину (89%) и сахарной свекле (87%). По горошку план даже перевыполнили – на 39%.



Картофеля и кукурузы высеяно чуть больше половины – 60% и 54%.



В этом году в регионе увеличат посевные площади под подсолнечник (+8,3 тыс. га) и сою (+5,9 тыс. га), – сообщает сайт областного правительства.