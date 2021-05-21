Ливенцев едва не накормили просроченными печенью и филе

Орловский Россельхознадзор успел отозвать продукцию с Центрального рынка.

Разрешительные документы на реализацию испорченных товаров оформил ветеринар Ливенской станции по борьбе с болезнями животных. Срок годности продукции вышел за пять дней до ее выпуска в продажу.



406,4 кг печени и филе цыпленка-бройлера предназначались в пищу людям. Торговать ими должен был ООО «ПродМит».



За нарушение ветврач был оштрафован. Оборот продукции успели приостановить, – сообщает сайт областного Россельхознадзора.