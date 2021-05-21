Ливенцев едва не накормили просроченными печенью и филе

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8:45, 21 мая 2021 года
Ливенцев едва не накормили просроченными печенью и филеОрловский Россельхознадзор успел отозвать продукцию с Центрального рынка.
Разрешительные документы на реализацию испорченных товаров оформил ветеринар Ливенской станции по борьбе с болезнями животных. Срок годности продукции вышел за пять дней до ее выпуска в продажу.
406,4 кг печени и филе цыпленка-бройлера предназначались в пищу людям. Торговать ими должен был ООО «ПродМит».
За нарушение ветврач был оштрафован. Оборот продукции успели приостановить, – сообщает сайт областного Россельхознадзора.
Артём Ежаков