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9:52, 21 мая 2021 года На трассе «Орел – Брянск» автолюбительница отравила «семёрку» в кювет ДТП произошло 20 мая в 10:40.





Инцидент случился на 7 километре автодороги. Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, 35-летяя женщина на «Шкоде» врезалась в попутный ВАЗ-2107, отправив отечественную легковушку в кювет, где «семёрка» опрокинулась. Пострадал 66-летний водитель «жигулей».



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



