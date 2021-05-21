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10:13, 21 мая 2021 года Резиденты ТОСЭР «Мценск» инвестировали в Орловщину более 3,1 млрд рублей Помимо денежных вливаний, за два года предприятия создали здесь 1 428 рабочих мест – в четыре раза больше, чем планировалось за 10-летний период.





Территория опережающего социально-экономического развития в Мценске была создана в 2019 году. Сейчас её резидентами являются 13 компаний, реализующих здесь свои проекты по синтетическому, чугунному, бумажному и прочим производствам.



Ожидается, что вскоре ТОСЭР пополнят еще минимум четыре фирмы. Они вольют в область свыше 230 млн рублей и создадут не менее 80 вакансий. Также новые участники позволят региону выполнить 10-летний план по набору резидентов мценской экономической зоны, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



