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10:40, 21 мая 2021 года В Орле начинают возвращать газоснабжение в переулок Бетонный Подача «голубого топлива» прервалась после падения бетоносмесительной станции 18 мая.





Обрушение конструкции повредило 11-метровый участок, его освободили от завалов. Накануне должны были завершиться работы по монтажу и опрессовке нового трубопровода.

«21 мая в первой половине дня начнётся подключение домов, которые обслуживает МУП ЖРЭП (пер. Бетонный, 3, 12, 17 и 18), во второй половине дня – дома, которые обслуживает ВКХ «Орловское» (пер. Бетонный, 7, 9, 11 и 13) и УК Альтернатива (пер. Бетонный, 4). Объявления о том, в какое время жителям нужно находиться в квартирах, чтобы газ подвели без проблем и оперативно, уже вывешены на домах. Ситуация на моем личном контроле», – цитирует Юрия Парахина сайт мэрии.









Артём Ежаков



