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10:51, 21 мая 2021 года Орловские выпускники прощаются со школой Торжественные мероприятия, посвященные последнему звонку, пройдут в орловских школах сегодня и завтра.





В этом году в Орловской области 9-й класс заканчивают больше 6 000 школьников. 11-й - больше 3000 человек. Последний звонок прозвучит - не в дистанционном формате, а в школах. Но общих торжественных линеек не будет. Каждый класс отметит событие отдельно.



Выпускной вечер одинадцатиклассников предварительно планируют провести 25 июня. А вот бала медалистов в этом году не будет.





Мария Семак



