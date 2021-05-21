Главная » Новости



10:58, 21 мая 2021 года Андрей Клычков пожелал орловским выпускникам высоких результатов на экзаменах Губернатор поздравил орловских выпускников с праздником Последнего звонка.





Уважаемые выпускники!

Поздравляю вас с праздником Последнего звонка!



Завершился напряженный учебный марафон 2020-2021 годов. И если у сегодняшних девятиклассников «в запасе» еще два учебных года, то для

трех тысяч выпускников 11-х классов в эти дни прозвенит последний в их жизни школьный звонок. От этого немного грустно, но все же я убежден, что каждый из вас с теплотой будет вспоминать школьные годы, своих товарищей и любимых наставников. Вместе с ними вы прошли большой и увлекательный путь в мир знаний, изо дня в день упорно осваивая сложную учебную программу. Придумывали и проводили творческие и познавательные конкурсы, соревнования, множество других увлекательных мероприятий и добрых дел. И конечно, стремились проявить свои таланты, учились дружить, любить свою Родину.



Этот учебный год выдался непростым еще и потому, что с самого начала он был сопряжен с комплексом ограничительных мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Общими усилиями мы обеспечили непрерывный образовательный процесс, безопасные условия для всех его участников. Хочу сказать спасибо всем вам, вашим учителям и родителям за ответственность, выдержку и понимание.



Дорогие друзья! Впереди – Государственная итоговая аттестация. Уверен, что вы хорошо подготовились к экзаменам и успешно пройдете этот этап.



От всей души желаю вам удачи и веры в свои силы, высоких результатов, к которым вы уверенно шли все годы обучения.



Здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и вашим учителям! Реализации жизненных планов, всего самого доброго!



А.Е. Клычков



Губернатор Орловской области





Вести-Орёл



