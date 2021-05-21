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11:04, 21 мая 2021 года

Орловский СК расследует выдачу некачественного жилья четырем сиротам

В ходе доследственной проверки правоохранители изучат действия или бездействие ответственных должностных лиц и дадут соответствующую оценку.


Напомним, что квартиры в доме №1 по переулку Карьерному в Нарышкино были куплены урицкими чиновниками у фирмы «Веквуд» и выданы четверым сиротам. Впоследствии выяснилось, что грунтовые воды попадают в придомовое сточное сооружение и нарушают его герметичность. Также в здании нет системы водоотведения осадков, а зимой в здании холодно. Жалобы жильцов, среди которых есть женщина с инвалидностью, районной администрацией игнорировались.

Как сообщила сегодня пресс-служба областного СК, действия чиновников изучат и дадут им правовую оценку.

Накануне прокуратура заявляла, что подрядчик начал исправлять вскрывшиеся проблемы и должен закончить работы до 15 июня. Также ведомство в суде потребовало от чиновников наладить систему водоотведения на земельном участке, где расположен дом.

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Артём Ежаков
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