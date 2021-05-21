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11:31, 21 мая 2021 года

Безработица на Орловщине близка к «допандемийному» показателю

В апреле на учете в службах занятости состояло 4,1 тыс. жителей региона, а статус безработного имело 3,5 тыс. орловцев – на 500 и 300 человек соответственно меньше, чем в марте. Пособия получали 2,8 тыс. человек.


Напомним, что в апреле прошлого года, когда правительством РФ был объявлен локдаун, работу в службах занятости искали 8,8 тыс. Орловской области и 7 тыс. официально являлись безработными. Месяцем ранее эти показатели составляли 3,4 тыс. и 2,9 тыс. соответственно. На сегодняшний день цифры удалось сократить вдвое. Как следует из отчета Орелстата, уровень безработицы в регионе плавно начал снижаться с сентября 2020-го.

В нынешнем апреле статус безработного получили 910 человек, за месяц трудоустроили 478 человек, что на 60% больше, чем год назад. Между тем, работодатели сейчас могут предложить 8,1 тыс. вакансий, что почти в два раза превышает текущий уровень безработицы.


Артём Ежаков
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