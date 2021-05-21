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12:09, 21 мая 2021 года В Орловской области снова зафиксированы две смерти от коронавируса В России обнародовали суточные данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 52 случая коронавирусной инфекции (всего – 35 174).



На лечении – 1 247 человек. Накануне выписан 71 орловец (всего – 33 286). От последствий болезни скончался 641 житель региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 8 937 (всего – 4 983 845), число выздоровевших – 9 350 (всего – 4 601 120). Общее число летальных исходов – 117 739 (+ 389 случаев за сутки). На лечении – 264 986 человек.



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



