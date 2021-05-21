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12:44, 21 мая 2021 года Дмитрий Кузнецов официально возглавил МКУ «УКС г. Орла» С декабря 2020 года он исполнял обязанности руководителя этого управления.





Начальником МКУ «Управление капитального строительства г. Орла » Дмитрий Кузнецов стал после официального распоряжения мэра Юрия Парахина. В должности исполняющего обязанности МКУ «УКС» Кузнецов находился с декабря 2020 года, - сообщает пресс-служба городской администрации.



В исполнительную власть Кузнецов пришел в 2013 году – сначала работал ведущим специалистом производственно-технического отдела и главным специалистом группы мониторинга содержания и контроля улично-дорожной сети, затем занял должность и.о. начальника проектно-сметного отдела в МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла».



Фото пресс-службы мэрии Орла









Артём Ежаков



