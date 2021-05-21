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12:54, 21 мая 2021 года Александр Лебедев: в период пандемии орловская паллиативная служба не перестает оказывать помощь Смертельный диагноз не отменяет лечения. Он переводит медицинскую помощь в другую категорию - паллиативную. Задача - облегчить боль, обеспечить заботливый уход. В Орле работает выездная бригада паллиативной помощи, созданная по инициативе Александра Лебедева, генерального директора регионального фонда социальной поддержки населения.





Александр Анатольевич, давайте вспомним всех, кто помогал вам в ваших делах, кто поддерживал ваши начинания, и кому вы хотели бы сказать спасибо. С кого начнем? - Начнем, конечно, с начала, начнем с общественного совета, который поддержал меня лично как затейника этого дела, и, конечно, департамент здравоохранения, который тогда возглавлял Лялюхин Александр Анатольевич. Им хотелось бы сказать отдельное спасибо за то, что не оставили в самый трудный момент. И когда начала развиваться служба - огромная благодарность президентской программе, президентскому гранту, потому что без поддержки президентского гранта мы бы ничего не сделали. Потому что финансирование все паллиативной помощи это средства местного бюджет, а эти средства, как тогда, так и сегодня, не позволяют в должной мере развить паллиативную помощь. Слова благодарности, конечно же, хотелось бы сказать сотрудникам, которые работают в нашей службе, это люди, которые преданы своему делу, которые на сегодня являются очень большими специалистами в деле оказания паллиативной помощи, и это люди, которые в период пандемии не бросили свой пост и помогали людям. Расскажите поподробнее про грант. Как он работает? - Президентский грант это грант, который дается социально-ориентированной организации. У нас грант на год. Заканчивая финансовый год, мы отчитываемся по всем параметрам и без этого отчета мы не можем получить следующий грант. И за каждый грант нам приходится бороться и доказывать, что это нужно. В первый год это было 2 миллиона 900 тысяч, в этом году у нас уже 4,5 миллиона, и мы значительно расширили свои возможности. Мы организовали бесплатный прокат инвентаря, который помогает людям жить: это и противопролежневые матрасы, и многофункциональные кровати, и биотуалеты, и ходунки и другое. А какая идея пришла раньше - хоспис или паллиативная служба? И кто поддерживал вас в решении ее создать? - Конечно, сначала должен был быть хоспис. Но так как финансирование строительства хосписа это очень большие затраты, поэтому мы пошли по другому пути. Мы сначала организовали выездную службу при нашей НКО, это было уже более четырех лет назад. И в результате этой напряженной каждодневной работы у нас на сегодняшний день уже сформирована и система оказания паллиативной помощи, от департамента здравоохранения, на уровне города Орла, к нам подключены поликлиники города, врачи паллиативные, участковые терапевты, с которыми мы продолжаем работать. Но основная цель это хоспис. Ведь дома очень тяжело создать необходимые условия, особенно в наших однокомнатных квартирах, где человеку, попавшему в паллиативное состояние очень тяжело. Мы как можем обеспечиваем их и кроватями, и средствами реабилитации, но все равно - оказание медицинской помощи - те же капельницы, уколы - все же проблематично. Конечно, нужен хоспис. Кто помогает вашему фонду материально? На какие средства существует паллиативная служба? - Их много очень – людей и организаций, которые нам помогают на протяжении всего периода нашего существования. Особенно спасибо хочется сказать нашей Богоявленской церкви, которая поддержала нас в период пандемии. Они закупили нам лекарств почти на 300 тысяч. За это им хочется сказать особые слова благодарности. Это и отец Василий, который нам помогает и поддерживает духовно, и отец Олег, который вместе с нашей службой выезжает на дом, и много есть еще других людей, которые, иногда последнее от себя отрывая, оказывают помощь - покупают и средства реабилитации, и подгузники, и кровати, и деньгами поддерживают. А кто больше помогает - организации или простые люди? - Простые люди - по мере своих сил. И организации помогают, но это те, кто мне доверяет, кто верит в наше дело. Говорят, в нашей жизни, все, что мы не встречаем, это либо любовь, либо опыт. В вашей жизни чего больше - любви или опыта? - Дело в том, что без любви это дело нельзя делать. И как можно делать дело, не любя его? И все, кто попадается нам на пути, это люди, которые любят - людей, жизнь, хотят жить и хотят помогать. И список таких людей очень большой. Я вообще хочу сказать тем людям, которые нам помогали, тем организациям огромное спасибо. Низкий поклон им за то, что они частичку своего сердца отдают ближним, тем, кто попал в сложную ситуацию.





Елена Литинская



