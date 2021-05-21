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13:09, 21 мая 2021 года Дело орловца, напавшего на тюремщика, передано в суд Мужчину обвиняют в физической агрессии к младшему инспектору дежурной службы СИЗО – 1, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей.





По версии следователей, 20 января 2021 года содержавшийся в следственном изоляторе мужчина-рецидивист из неприязни напал на сотрудника УФСИН, который приказал ему выйти из камеры. В СИЗО подсудимый находился за совершение преступлений против собственности, – сообщает сайт областного СУ СК.



Мужчине инкриминируют дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.





Артём Ежаков



