Под Орлом выпускники сразу после последнего звонка высадили деревья в честь павших героев

Сегодня для выпускников новосильской школы прозвенел последний звонок. В этом году со школой прощаются 20 ребят. Сразу после торжественной линейки выпускники приняли участие в международной акции «Сад Памяти».
Алла Клименко, заместитель директора Новосильской средней общеобразовательной школы: «Мы помним подвиг, который совершил наш народ в годы Великой Отечественной войны, мы помним наших земляков-новосильцев. Пять тысяч новосильцев не вернулось с фронта, пять уроженцев нашего района удостоены высокого звания Героев Советского Союза. Поэтому принять участие в акции «Сад Памяти» и высадить саженцы в память обо всех погибших дети посчитали необходимым».