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13:15, 21 мая 2021 года Под Орлом выпускники сразу после последнего звонка высадили деревья в честь павших героев В акции «Сад Памяти» приняли участие 20 выпускников Новосильской средней общеобразовательной школы.





Сегодня для выпускников новосильской школы прозвенел последний звонок. В этом году со школой прощаются 20 ребят. Сразу после торжественной линейки выпускники приняли участие в международной акции «Сад Памяти». Алла Клименко, заместитель директора Новосильской средней общеобразовательной школы: «Мы помним подвиг, который совершил наш народ в годы Великой Отечественной войны, мы помним наших земляков-новосильцев. Пять тысяч новосильцев не вернулось с фронта, пять уроженцев нашего района удостоены высокого звания Героев Советского Союза. Поэтому принять участие в акции «Сад Памяти» и высадить саженцы в память обо всех погибших дети посчитали необходимым».





Анна Вайсергисер



