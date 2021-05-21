пятница 21.05.2021 15:59:24 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

13:45, 21 мая 2021 года

Орловского экс-полицейского осудили за инсценировку наркопреступления

Бывший майор ОКОН ОМВД России по Урицкому району приговорен к 11 годам строгого режима.


Следствию и обвинению удалось доказать, что осужденный экс-оперуполномоченный уговорил ранее судимого знакомого, злоупотребляющего алкоголем, инсценировать наркопреступление, чтобы привлечь его уголовной ответственности. Для этого осужденный передал мужчине 1,18 грамма запрещенного вещества и составил нужные документы об изъятии «зелья», пообещав ему, что лишения свободы не будет. На основании сфальсифицированных бумаг «помощник» бывшего полицейского получил уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Осужденный получил 11 лет строгого режима за превышение должностных полномочий, незаконный крупный сбыт наркотиков и фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, мужчину лишили звания майора полиции и на три года запретили занимать должности в правоохранительных органах. Апелляцию он проиграл, приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.