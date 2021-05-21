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13:45, 21 мая 2021 года Орловского экс-полицейского осудили за инсценировку наркопреступления Бывший майор ОКОН ОМВД России по Урицкому району приговорен к 11 годам строгого режима.





Следствию и обвинению удалось доказать, что осужденный экс-оперуполномоченный уговорил ранее судимого знакомого, злоупотребляющего алкоголем, инсценировать наркопреступление, чтобы привлечь его уголовной ответственности. Для этого осужденный передал мужчине 1,18 грамма запрещенного вещества и составил нужные документы об изъятии «зелья», пообещав ему, что лишения свободы не будет. На основании сфальсифицированных бумаг «помощник» бывшего полицейского получил уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.



Осужденный получил 11 лет строгого режима за превышение должностных полномочий, незаконный крупный сбыт наркотиков и фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, мужчину лишили звания майора полиции и на три года запретили занимать должности в правоохранительных органах. Апелляцию он проиграл, приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.





Артём Ежаков



