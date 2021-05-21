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13:11, 21 мая 2021 года Все места в вузах могут забрать льготники и олимпиадники В Министерстве науки и высшего образования отметили о высокой конкуренции перед началом приёмной кампании.



Как отмечает Евгения Матвеева – эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС – перед началом итоговой аттестации школьников всё больше и больше появляется различных мнений о возможных вариантах развития системы образования в России и прогнозах на ближайший год. Так, недавно в средствах массовой информации был опубликован опрос портала SuperJob, проведённый среди родителей старшеклассников. Приведённые цифры показали, что за последние 10 лет число желающих получить высшее образование сократилось вдвое. Глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков не согласился с такими выводами, заявив, что спрос на обучение в вузах остаётся очень высоким. Более того, он сказал, что в некоторых вузах может не хватить бюджетных мест выпускникам, которые не продемонстрируют отличную успеваемость. В вуз поступают по результатам ЕГЭ. Иногда дополнительными являются внутренние испытания, если у вуза есть на это право. Таким образом на бюджет принимают тех, кто набрал больше баллов. Льготно поступить в вуз можно без экзаменов, по квоте или по преимущественному праву зачисления. Ещё вуз может давать поступающим дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Это – победители и призёры заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников; призёры и победители спортивных соревнований высокого уровня; обладатели спортивных разрядов и Золотого значка ГТО; волонтёрская работа и др. Это увеличивает шансы поступить на бюджет. Люди, которые приняли решение поступать в вузы, стараются воспользоваться любыми возможностями для того, чтобы увеличить свои шансы. Выпускники и их родители стараются максимально полно ознакомиться с актуальной информацией по расписанию Олимпиад, Конкурсов, ведь большее число баллов влияет не только на поступление, но и на заселение в общежития. Ректоры ведущих вузов России так же прогнозируют, что в этом году количество выпускников «стобалльников» и победителей олимпиад будет больше, чем количество бюджетных мест.





Орловское Информбюро



