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15:17, 21 мая 2021 года «Зеленой Роще» дали 10 дней на очистку Орла от мусора Проблему сбора и вывоза ТКО в областной столице обсуждали на заседании городского совета по ЖКХ.





Фрагмент выступления учредителя регоператора Николая Шина в своем Instagram опубликовал зампред городского совета Иван Дынкович. Николай Шин, гендиректор областной «Корпорации развития»: «Нами приняты меры, на сегодняшний день все перевозчики работают в усиленном режиме. Ими усиленно зачищаются 55 мест в Заводском и Железнодорожном районе. «ЭкоСити» перенаправит мусор из Заводского района на сортировочный завод в Нарышкино – «ЭкоГрад», он справится с нагрузкой. Это поможет разгрузить график и увеличить количество рейсов в городе. Железнодорожный район также остается «ЭкоСити». Нам дано распоряжение за 10 дней расчистить все завалы в городе». Между тем, пресс-служба регионального оператора сообщила, что сейчас из Заводского и Железнодорожного районов Орла вывозят 240 и 160 тонн отходов соответственно.

Напомним, что к проблеме мусорного коллапса в регионе подключились губернатор Клычков, прокуратура, Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Глава региона заявлял, что к проблеме привели «амбиции некоторых товарищей». В среду он сообщил, что вопрос сбора и вывоза ТКО в регионе, по сути, начинает разрешаться.





Артём Ежаков



