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15:42, 21 мая 2021 года В Орле не могут найти подрядчика для ремонта мусорных площадок Из-за этого число запланированных к благоустройству объектов может уменьшиться.





Проблема обсуждалась на сегодняшнем заседании городского совета по ЖКХ. Было заявлено, что в этом году необходимо привести в порядок 9 контейнерных площадок для сбора мусора, в то время как в ремонте нуждаются 150 участков в частном секторе из 184. Они расположены по адресам:

• Ул. Смоленская, 33 и 41; • Ул. Тульская, 38; • Перекресток улиц Поселковой и Степной; • Ул. Металлургов, 11; • Пер. Южный, 105; • Перекресток ул. Кольцевой и пер. Политехнического; • Перекресток ул. Скворцова и ул. Полесской.

Аукцион на поиск подрядчик уже прошел и провалился – не поступило ни одной заявки. Стоимость работ, предлагаемая администрацией, составляла 626,6 тыс. рублей, однако металл успел существенно подорожать. Возможно, это и стало причиной отсутствия желающих заключить контракт.

Если финансирование не будет найдено, то число запланированных к ремонту площадок может уменьшиться. Тогда приоритет благоустройства будет отдан участкам, по которым есть судебные решения. Также существует вариант привлечь средства Дорожного фонда, но лишь в том случае, если контейнерная площадка находится в полосе отвода дороги и может трактоваться как элемент дорожной инфраструктуры, – сообщает сайт мэрии Орла.





Артём Ежаков



