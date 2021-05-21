До конца года 284 орловца отметят новоселье

В 2021 году планируется расселить жильцов 13 ветхих и аварийных многоквартирных домов областной столицы.

Из трехуровневого бюджета на расселение запланированного фонда выделено 158,84 млн рублей. Уже выкуплено 44 жилых помещения и законтрактовано 1,07 тыс. м2 жилплощади для граждан, проживающих по договорам соцнайма.



К 2023 году в Орле новоселье справят 616 человек, проживающих в 34 опасных домах. Общая сумма финансирования составит 316,2 млн рублей, – сообщает сайт мэрии.