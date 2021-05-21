Орловские дайверы подняли со дна Ладоги кресты и церковную утварь

В экспедиции с клубом подводного плаванья «Диво» находится корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Опанасюк.

Члены орловского клуба подводного плаванья «Диво» сейчас находятся в очередной экспедиции в Карелии, на Валаамском архипелаге. На дне Ладоги они ищут церковные ценности, утерянные во время эвакуации монастыря в 1940 году. Зимой 1940 года через остров Валаам прошла линия фронта, и церкви оказались на линии огня.

Как рассказал руководитель клуба подводного плавания «Диво» Сергей Куликов, в настоящий момент в акватории Никольского скита было поднято со дна пять крестов и множество других вещей, в основном церковная утварь. Одной из самых интересных находок стал корабль. Дайверы сделали первый осмотр. Корабль, предположительно, 19 века. Обследование будет продолжено.





Вместе с дайверами в экспедиции находится и духовник Орловской православной гимназии, отец Николай (Евдокимов). Он также участвует в погружениях на дно Ладожского озера. А сегодня отец Николай, вместе с братией Валаамского монастыря, принял участие в праздничной службе, посвященной Иоанну Богослову, день памяти которого отмечается сегодня.





Кстати, максимальная глубина, на которую погружаются дайверы, 17 метров.