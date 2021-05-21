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16:14, 21 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Плюс 52 новых случая инфицирования коронавирусом. Сейчас от этого заболевания лечатся 1 247 орловцев.

- «Открытый доступ». ГТРК «Орел» запускает новый проект, где будут трудные вопросы и откровенные ответы.

- По просьбам прихожан. В Успенском соборе Орла появилась икона с образом святого - нашего современника.

- Электронное расписание, видеокамеры, возможность вызвать экстренную службу. В Орле хотят сделать «умные» остановки

- Обучение с увлечением. В МЧС подвели итоги конкурса среди детей.

- Спорт, которому все возрасты покорны. Сегодня нужно успеть подать заявку на участие в турнире по бадминтону.

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Вести-Орёл



