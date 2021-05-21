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16:19, 21 мая 2021 года На Орловщине почти в четыре раза увеличилось число укусов детей клещами Общее количество укушенных жителей региона выросло почти в три раза.





По состоянию на 21 мая на территории региона к медикам обратились 226 орловец, пострадавших от клещей в 18 муниципальных образованиях области. Среди них – 82 ребенка. Неделю назад – 13 мая – Роспотребнадзор сообщал о 80 укушенных. В это число входило 22 ребенка.



16,8% проверенных паукообразных оказались заражены возбудителями боррелиоза – на 2,3% меньше, чем год назад. В данный момент от клещей обработано 125 гектаров общественных территорий.



Региональный Роспотребнадзор напоминает о правилах профилактики против укусов клещей: использование репеллентов, оставление минимума свободных участков кожи, ношение светлой одежды и самостоятельный осмотр. Если клещ все же присосался, то его, после извлечения, следует отдать на экспертизу. Также с 17 по 29 мая действует «горячая линия» по вопросам инфекцией, передающихся клещами. С телефонами и временем ее работы можно ознакомиться на сайте управления.





Артём Ежаков



