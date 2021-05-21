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16:26, 21 мая 2021 года

В Орле экс-заведующую детсадом оштрафовали за «мертвые души» и обман воспитателей

Женщина должна выплатить 250 тысяч рублей. Также ей на два года запретили руководить образовательными учреждениями.


Бывшая руководительница детского сада №13 признали виновной в мошенничестве. Следствием доказано, что с апреля 2016-го по февраль 2017 года она наняла фактически не работавших в учреждении воспитателей, а также обманула своих сотрудников, заявив, что им необоснованно начислили деньги из дополнительного зарплатного фонда, и попросила вернуть «излишки». Общая сумма причиненного ущерба – 240 тысяч рублей.
 
Суд приговорил женщину к штрафу в 250 тысяч рублей и двухлетнему запрету занимать руководящие должности в образовательных организациях, – сообщает сайт прокуратуры.



Артём Ежаков
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