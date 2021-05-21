В Орле экс-заведующую детсадом оштрафовали за «мертвые души» и обман воспитателей

Женщина должна выплатить 250 тысяч рублей. Также ей на два года запретили руководить образовательными учреждениями.

Бывшая руководительница детского сада №13 признали виновной в мошенничестве. Следствием доказано, что с апреля 2016-го по февраль 2017 года она наняла фактически не работавших в учреждении воспитателей, а также обманула своих сотрудников, заявив, что им необоснованно начислили деньги из дополнительного зарплатного фонда, и попросила вернуть «излишки». Общая сумма причиненного ущерба – 240 тысяч рублей.

