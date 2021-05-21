пятница 21.05.2021 18:32:19 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пять интервью о любви
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя Земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

16:46, 21 мая 2021 года

В Орле состоялся праздник «Орловская книга – 2021»

В областной библиотеке им. Бунина собрались читатели, представители творческих союзов, иллюстраторы, издатели и, конечно, писатели. О тех, кто стал победителем в трех главных номинациях, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич.


В Орле в 23-й раз состоялся праздник «Орловская книга - 2021». Он состоялся в областной библиотеке имени Бунина. И поскольку главный герой этого праздника – книга, на всех этажах библиотеки расположились литературные и художественные выставки и экспозиции из фондов. 
 
Открывая праздник, с приветственным словом к многочисленным гостям обратилась начальник областного управления культуры и архивного дела Наталья Георгиева. Она отметила, что праздник орловской книги объединяет писателей, издателей, работников музеев, библиотек, архивов, а также читателей. И именно читатели принесли победу в номинации «Самая читаемая книга» краеведу, кандидату филологических наук Елене Ашихминой. Ее сборник «Орел. Жития и жители» издательского дома «Орлик» запрашивался в библиотеке за год более тысячи раз. Ее книги по краеведению не раз становились лучшими в этой номинации.
 
Елена Ашихмина, победитель номинации «Самая читаемая книга»: «Для того чтобы люди узнали о тех совершенно замечательных жителях Орловской губернии, которые у нас были во множестве, чтобы все увидели, насколько они были образованы и культурны, а если даже они не умели читать и писать, как они любили свой край, какие душевные качества у них были, - вот я для этого все и делаю».
 
Лучшим издательским проектом стал иллюстрированный альбом «Георгий Дышленко. Жизнь и творчество». Здесь полно и ярко представлена биография художника, а также полные сведения о его произведениях, которые находятся в музеях и частных коллекциях.
 
Александр Лысенко, директор издательства «Вешние воды»: «Личность известная, а во вторых он охватил очень интересный период Орла - с довоенного времени до 90-х годов, а это полвека почти».
 
Специальной премии «Орловский край в годы Великой Отечественной войны: страницы памяти» удостоился автор книги «Золотые звезды Орла» Александр Полынкин. Она посвящена героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы - уроженцам Орла и тем, кто связал с нашим городом свою судьбу. 
 
В этом году тема войны - главная. Удивительный подарок библиотеке сделали сотрудники Росреестра. Они собрали в каталог имена защитников нашей Родины, в честь которых назвали разные географические объекты. 
 
В числе авторов, награжденных в этом году благодарностями управления культуры, - Вячеслав Ромашов, Владимир Неделин, Марина Самарина, Владимир Матвеев и другие.



Эва Стасюлевич
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.