Главная » Новости



16:46, 21 мая 2021 года В Орле состоялся праздник «Орловская книга – 2021» В областной библиотеке им. Бунина собрались читатели, представители творческих союзов, иллюстраторы, издатели и, конечно, писатели. О тех, кто стал победителем в трех главных номинациях, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич.





В Орле в 23-й раз состоялся праздник «Орловская книга - 2021». Он состоялся в областной библиотеке имени Бунина. И поскольку главный герой этого праздника – книга, на всех этажах библиотеки расположились литературные и художественные выставки и экспозиции из фондов. Открывая праздник, с приветственным словом к многочисленным гостям обратилась начальник областного управления культуры и архивного дела Наталья Георгиева. Она отметила, что праздник орловской книги объединяет писателей, издателей, работников музеев, библиотек, архивов, а также читателей. И именно читатели принесли победу в номинации «Самая читаемая книга» краеведу, кандидату филологических наук Елене Ашихминой. Ее сборник «Орел. Жития и жители» издательского дома «Орлик» запрашивался в библиотеке за год более тысячи раз. Ее книги по краеведению не раз становились лучшими в этой номинации. Елена Ашихмина, победитель номинации «Самая читаемая книга»: «Для того чтобы люди узнали о тех совершенно замечательных жителях Орловской губернии, которые у нас были во множестве, чтобы все увидели, насколько они были образованы и культурны, а если даже они не умели читать и писать, как они любили свой край, какие душевные качества у них были, - вот я для этого все и делаю». Лучшим издательским проектом стал иллюстрированный альбом «Георгий Дышленко. Жизнь и творчество». Здесь полно и ярко представлена биография художника, а также полные сведения о его произведениях, которые находятся в музеях и частных коллекциях. Александр Лысенко, директор издательства «Вешние воды»: «Личность известная, а во вторых он охватил очень интересный период Орла - с довоенного времени до 90-х годов, а это полвека почти». Специальной премии «Орловский край в годы Великой Отечественной войны: страницы памяти» удостоился автор книги «Золотые звезды Орла» Александр Полынкин. Она посвящена героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы - уроженцам Орла и тем, кто связал с нашим городом свою судьбу. В этом году тема войны - главная. Удивительный подарок библиотеке сделали сотрудники Росреестра. Они собрали в каталог имена защитников нашей Родины, в честь которых назвали разные географические объекты. В числе авторов, награжденных в этом году благодарностями управления культуры, - Вячеслав Ромашов, Владимир Неделин, Марина Самарина, Владимир Матвеев и другие.





Эва Стасюлевич



