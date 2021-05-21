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16:52, 21 мая 2021 года Двое орловцев помогли задержать пьяного водителя Курсант юридического института имени Лукьянова заметил нарушителя, сообщил в ГИБДД и вместе с другим неравнодушным свидетелем следовал за нерадивым автолюбителем.





Пьяного водителя на Daewoo Matiz молодой человек заметил в микрорайоне «Болховский». После его звонка правоохранители выслали для преследования ближайший патруль ДПС. В это время курсант и другой очевидец ехали за иномаркой.



48-летнего нарушителя задержали на территории гаражного кооператива, когда он оставил машину и попытался скрыться. Медосвидетельствование показало среднюю степень опьянения мужчины. Выяснилось, что ранее его лишали водительского удостоверения.



На водителя был составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, – сообщает пресс-служба областного УМВД.





Артём Ежаков



