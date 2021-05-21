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17:20, 21 мая 2021 года

Клычков предложил Илону Маску открыть завод Tesla на Орловщине

Официальный аккаунт губернатора в Twitter по-английски отреагировал на желание американского предпринимателя и инженера открыть производство в России.


Перевод обращения губернатора к Илону Маску опубликовал советник главы региона Сергей Лежнев: «Орел – символ преодоления, полета, бесстрашия и покорения вершин. Орел – символ результата, он всегда достигает цели и всегда побеждает. Разве эти качества и философия не объединяют Орел с компанией Tesla? Орел, Орловская область, Россия – лучший старт выхода Tesla на российский рынок. Для размещения производств Tesla у нас уникальные предложения и эксклюзивные приоритеты. Наши гостеприимство, партнерство, логистика, трудовые ресурсы, инфраструктура, промышленные традиции, инвестиционные возможности, преференции раскроют для Вас Россию как надежного и выгодного партнера. Станьте первым в России и первым в Орловской области!».



Артём Ежаков
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