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17:37, 21 мая 2021 года В Орле пожарные спасли собаку и кошку с котятами Сегодня в районе трех часов дня на улице Карачевской горела домовая пристройка.





На место выехали огнеборцы 5 ПСЧ, другие спасательные подразделения, медики и полицейские. Оперативно локализовав возгорание, пожарные предотвратили распространение пламени на дом, а также спасли собаку и кошку с котятами. Деревянная пристройка выгорела полностью, в случившемся разбираются специалисты, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.







Фото пресс-службы областного ГУ МЧС





Артём Ежаков



