В Орле восстановили газоснабжение Бетонного переулка

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18:11, 21 мая 2021 года
В Орле восстановили газоснабжение Бетонного переулкаО завершении аварийных работ сообщает пресс-служба городской администрации.
Накануне вечером аварийные бригады смонтировали новый участок газопровода и провели опрессовку. Утром началось возобновление поставок «голубого топлива» в домовладения.
По состоянию на 17:00, котельная была запущена. Горячая вода подана в полном объеме. В общежитиях №4, 9 и 11 к газу подключили всё исправное кухонное оборудование, – сообщает сайт мэрии.
Восстановительные работы заняли меньше трех дней. Напомним
, что 18 мая в переулке Бетонном рухнула бетоносмесительная станция.
Фото пресс-службы мэрии Орла
Артём Ежаков