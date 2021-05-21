В Орле восстановили газоснабжение Бетонного переулка

О завершении аварийных работ сообщает пресс-служба городской администрации.

Накануне вечером аварийные бригады смонтировали новый участок газопровода и провели опрессовку. Утром началось возобновление поставок «голубого топлива» в домовладения.



По состоянию на 17:00, котельная была запущена. Горячая вода подана в полном объеме. В общежитиях №4, 9 и 11 к газу подключили всё исправное кухонное оборудование, – сообщает сайт мэрии.





Восстановительные работы заняли меньше трех дней. Напомним , что 18 мая в переулке Бетонном рухнула бетоносмесительная станция.

Фото пресс-службы мэрии Орла