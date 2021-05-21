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18:11, 21 мая 2021 года

В Орле восстановили газоснабжение Бетонного переулка

О завершении аварийных работ сообщает пресс-служба городской администрации.


Накануне вечером аварийные бригады смонтировали новый участок газопровода и провели опрессовку. Утром началось возобновление поставок «голубого топлива» в домовладения.
 
По состоянию на 17:00, котельная была запущена. Горячая вода подана в полном объеме. В общежитиях №4, 9 и 11 к газу подключили всё исправное кухонное оборудование, – сообщает сайт мэрии.
 
Восстановительные работы заняли меньше трех дней. Напомним, что 18 мая в переулке Бетонном рухнула бетоносмесительная станция.
 
Фото пресс-службы мэрии Орла


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Артём Ежаков
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