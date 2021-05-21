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18:23, 21 мая 2021 года Для безопасности всех орловских школ нужно 254 миллиона рублей В бюджете есть лишь около 50 миллионов.





Вопрос безопасности образовательных учреждений обсуждался накануне в областном совете. Было отмечено, что на антитеррористическое обеспечение учебных объектов выделено около 50 миллионов рублей, в то время как на заседании прозвучало, что смонтировать везде инженерно-техническую структуру, включая камеры видеонаблюдения, обойдется в 154 миллиона, а охрана с помощью силовых ведомств потребует ещё 150 миллионов. В данный момент детская безопасность оплачивается из внебюджетных средств, включающих родительскую плату.

Замглавы областного департамента образования Владимиром Агибаловым было особо подчеркнуто, что «если ребёнок с девиантным поведением поставил перед собой какую-либо цель, он её обязательно добьется, как бы учреждение защищено не было». Чиновник отметил, что важную роль в недопущении подростковых преступлений играют Центры психолого-педагогического медико-социального сопровождения детей. Пять лет назад в регионе их было 22, сейчас – всего 10. Одновременно с этим, на заседании был поднят вопрос вывода из кадрового состава работников школ сторожей, – сообщает пресс-служба облсовета.





Артём Ежаков



