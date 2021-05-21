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18:30, 21 мая 2021 года Сегодня между Орловщиной и Италией было подписано межрегиональное соглашение о сотрудничестве Как отметил сегодня губернатор Андрей Клычков, за последние годы Орловская область существенно улучшила показатели в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации.





Для европейских инвесторов в нашем регионе есть все необходимое - отметил глава региона. Подготовлены две площадки на выбор в Особой экономической зоне и ТОСЭР. Итальянцы смогут оценить их уже в июне. Они рассматривают возможность производства продуктов питания и керамики. Создана и нормативная база, которая позволит инвесторам реализовать свои проекты Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Важно пройти непростое движение от подписания до реализации. Особенно подчеркну, что правительство Орловской области предпримет все необходимые шаги для реализации интересов наших итальянских партнеров и коллег на территории Орловской области». Фото пресс-службы Губернатора Орловской области





Анна Вайсергисер



