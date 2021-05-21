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19:02, 21 мая 2021 года

Орловских чиновников судят за непригодное жилье для детей-сирот

Первое заседание по уголовному делу против трех чиновников Троснянского района сегодня прошло в Кромском районном суде. Их обвиняют в превышении полномочий при предоставлении сиротам жилья, не отвечающего техническим и санитарным требованиям. Речь идёт о восьмиквартирном бараке в Тросне. Ранее мы рассказывали об этой ситуации. Какие новые детали вскрылись в ходе судебного разбирательства, расскажет корреспондент ГТРК «Орел» Антон Киселев.


Сегодня состоялось первое заседание по уголовному делу против трех чиновников Троснянского района. Заседание прошло в Кромском районном суде. Статья одна - превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Подсудимых трое - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Троснянского района и два заместителя главы - по финансам и социальным вопросам. Последний ранее был взят под арест. Все трое высказались против присутствия СМИ на заседании, опасаясь, что это нанесёт удар по их репутации. Однако суд их не поддержал. Мужчина в «клетке» прятался от камеры как мог. 
 
Обвинение считает, что эти чиновники пытались предоставить жильё сиротам, в котором невозможно проживать. Потерпевшие с этим полностью согласны.
 
Галина Власова, потерпевшая: «Я считаю, нет никаких норм, чтобы можно было проживать с ребёнком в этом жилом помещении. Оно и холодное, и по всем санитарным и технологическим нормам не соответствует».
 
О восьмиквартирном одноэтажном бараке в Тросне мы уже рассказывали. Своё жильё нам тогда показал один из сирот. Стены между квартирами - из двух листов гипсокартона и утеплителя между ними. Раковина не закреплена, батареи начали отваливаться спустя месяц, как парень сюда заселился. С наступлением холодов квартиру не отопить. 
 
Почему такое жильё было принято, выясняло уже следствие. Было установлено, что директор строительный фирмы является подсудимому дальним родственником - а именно супругом его племянницы. По версии прокуратуры, подсудимый, превысив свои должностные полномочия, выдал разрешение на ввод строения в эксплуатацию. Также причинами подписания подсудимым разрешения на ввод в эксплуатацию обвинение назвало желание создать видимость благоприятной обстановки в районе в социальной сфере, избежать критики руководства за неисполнение обязанностей, создать видимость освоения бюджетных средств. Сами потерпевшие надеются, что со следующим жильём им повезёт больше.
 
Галина Власова, потерпевшая: «Хотелось бы конечно нормальное жилое помещение где-то в городе, по месту фактического проживания, либо по месту прописки. Я слышала, что вышел новый закон, мы имеем полное право. Будем ждать. Пока что поставили на учёт».


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Антон Киселёв
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