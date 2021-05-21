В Орле провели семинар для региональных представителей Российского военно-исторического общества

Мероприятие состоялось впервые в России.

В Орле прошел семинар региональных представителей Российского военно-исторического общества. Орловщина принимает гостей более чем из 50 регионов: Челябинск, Самара, Кемерово и даже Дальний Восток. Цель у всех общая - обмен опытом. Орловское отделение готово делиться знаниями, ведь работа по военно-патриотическому воспитанию и сохранению памяти героев проводится большая.

Павел Меркулов, председатель регионального отделения РВИО: «За последние два года мы повесили все доски Героям Советского Союза - 186 досок по Орлу и области, всем полным кавалерам ордена Славы».

Труд поисков на «Вахте Памяти» - одно из фундаментальных направлений, на котором строится работа регионального отделения военно-исторического общества. Весной этого года в области были подняты останки более 70 солдат Красной армии.

Павел Меркулов, председатель регионального отделения РВИО: «Подняли несколько десятков человек. Это моряки-тихоокеанцы, которые в воронку были сброшены в 1943 году, с 42-го года они просто лежали на поле».

Один из почетных гостей форма - советник председателя Российского военно-исторического общества. Ростислав Мединский отметил высокий уровень совместной работы органов власти и военно-исторического общества. Накануне Клычков и Мединский посетили парк Победы. 5 августа, после завершения реконструкции, там планируют открыть памятник четвертой танковой бригаде Катукова.

Ростислав Мединский, советник председателя РВИО: «Я доложил помощнику президента, и он просто, но точно сказал: "Класс"».

Сохранение памяти и памятных мест - одна приоритетных задач для воспитания молодого поколения, отметил на семинаре Андрей Клычков. Речь идет и о небольших братских захоронения, что есть во многих сёлах, и о масштабных мемориалах.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас есть поручение президента по проработке мемориального комплекса на Сабуровском поле. Я считаю, что мы сейчас имеем полное право дальше поднять этот вопрос о необходимости выделения финансирования и продолжении проектных работ».

Совместно с представителями военно-исторического общества Андрей Клычков посетил Кривцовский мемориал. Глава региона сообщил, что в ближайшие годы в месте, где пролили свою кровь тысячи солдат, будет проведена масштабная реконструкция.