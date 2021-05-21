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21:00, 21 мая 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Вместо новоселья - встретились в суде. Сегодня начался процесс по троснянскому бараку для детей-сирот.

- Наша история - наша память. Наша обязанность - сохранить. Патриотическую работу на Орловщине оценивают - на отлично.

- В узком кругу, но с ощущением праздника. В регионе для выпускников школ звучат последние звонки.

- Итальянцы - в Орле. Сегодня было подписано инвестиционное соглашение.

- Традиции пишущей и читающей области. Сегодня подвели итоги фестиваля «Орловская книга».

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