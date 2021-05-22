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9:22, 22 мая 2021 года Жители Орла увеличили налоговые поступления Доходы возросли в территориальном, федеральном и консолидированном бюджетах.





В январе-апреле 2020 года горожане перечислили в территориальную казну более 4,8 млрд руб. налоговых сборов (+988,1 млн к аналогичному отрезку прошлого года). По НДФЛ с жителей областной столицы собрали более 2 млрд (+9,3%), налогу на прибыль – 564,6 млн (+60%), земельному налогу – 108 млн (+34%). Поступления налогов на имущество организаций выросло на 7,2 млн, а упрощенная система налогообложения увеличила доходы казны на 227,1 млн. руб. В федеральный бюджет орловцы отдали свыше 2,1 млрд (+757,3 млн), консолидированный – более 7 млрд (+1 млрд 745,4 млн.), – сообщает пресс-служба УФНС.





Артём Ежаков



