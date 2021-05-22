В Успенском соборе Орла появилась икона нашего современника - преподобного Паисия Святогорца

Написал образ иконописец Аркадий Полевой.

В Успенском, или, как его еще называют Михаило-Архангельском, соборе Орла появилась икона нашего современника - преподобного Паисия Святогорца. Он жил в 20 веке. В возрасте 40 лет ушел на святую гору Афон, принял постриг. Позже основал Иоанно-Богословский монастырь. На протяжении всей жизни он показывал свою любовь не только к Богу, ну и ко всем людям. С просьбой написать его образ прихожане обратились к иконописцу Аркадию Полевому.

Появление иконы в Успенском храме не случайно - желание изъявили прихожане. За помощью обратились к Аркадию Полевому, который несколько месяцев назад написал для собора образ еще одного современника - Гавриила Ургебадзе.