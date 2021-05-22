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16:45, 22 мая 2021 года Коллектив орловского МУП «ТТП» прививается от «COVID-19» Как сообщает пресс-служба мэрии, 21 мая первый компонент «Спутника V» получили свыше 15 водителей и административные служащие.





Коллектив Трамвайно-троллейбусного предприятия в Орле прививается от коронавирусной инфекции. Сергей Казьмин, и.о. генерального директора ТТП: «Изолированные водительские кабины — не гарант того, что вирус не проникнет в салон или из него. Никто не отменял средства индивидуальной защиты, дезинфекцию подвижного состава, однако лучше обезопасить себя и окружающих на 100%. Причем вакцинируются у нас не только водители, но и административно-управленческий персонал». Любой желающий может записаться на вакцинацию через Госуслуги, региональную электронную регистратуру, мобильное приложение «2DR.RU, телефон «122», а также в регистратуры учреждений здравоохранения. Фото пресс-служба мэрии Орла





Артём Ежаков



