Сегодня – день открытых дверей в музее Русанова

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9:48, 23 мая 2021 года
Сегодня – день открытых дверей в музее РусановаСвободное посещение музея приурочено к Дню полярника.
21 мая в России отмечается День полярника. Этот праздник для Орла имеет большое значение, ведь именно здесь родился и жил известный исследователь Арктики - Владимир Русанов.
В доме, где провел свое детство и юность знаменитый путешественник, сейчас расположен музей. Экспозиция посвящена исследовательской деятельности Русанова. Пять его экспедиций на Новую Землю позволили составить точные и подробные карты северного архипелага. В музее собраны любопытные экспонаты.
23 мая вход в музей бесплатный.
Музей открыт с 10 до 17 часов.
Мария Семак