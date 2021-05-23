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9:48, 23 мая 2021 года Сегодня – день открытых дверей в музее Русанова Свободное посещение музея приурочено к Дню полярника.





21 мая в России отмечается День полярника. Этот праздник для Орла имеет большое значение, ведь именно здесь родился и жил известный исследователь Арктики - Владимир Русанов. 21 мая в России отмечается День полярника. Этот праздник для Орла имеет большое значение, ведь именно здесь родился и жил известный исследователь Арктики - Владимир Русанов. В доме, где провел свое детство и юность знаменитый путешественник, сейчас расположен музей. Экспозиция посвящена исследовательской деятельности Русанова. Пять его экспедиций на Новую Землю позволили составить точные и подробные карты северного архипелага. В музее собраны любопытные экспонаты. 23 мая вход в музей бесплатный. Музей открыт с 10 до 17 часов.





Мария Семак



