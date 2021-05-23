Орловские приставы наказали коллекторов за назойливость

Организация заплатит 50 тысяч рублей.

Региональное УФССП занялось сборщиками долгов после жалобы жителя областной центра. Орловец заявил, что коллекторы оказывают на него психологическое давление, в том числе связываясь с ним через автодозвон. Проверка приставов подтвердила нарушения. После их обращения в суд организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.