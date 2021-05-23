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Главная » Новости

13:53, 23 мая 2021 года

Орловские приставы наказали коллекторов за назойливость

Организация заплатит 50 тысяч рублей.


Региональное УФССП занялось сборщиками долгов после жалобы жителя областной центра. Орловец заявил, что коллекторы оказывают на него психологическое давление, в том числе связываясь с ним через автодозвон. Проверка приставов подтвердила нарушения. После их обращения в суд организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.
 
Пресс-служба регионального управления напоминает, что в случае подобных нарушений со стороны коллекторов граждане вправе обратиться в УФССП России по Орловской области.

Прием документов осуществляется по адресу: 302010 г. Орел, ул. Авиационная, д. 5.



Артём Ежаков
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