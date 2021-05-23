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17:57, 23 мая 2021 года Четыре орловца могут стать лидерами интернет-коммуникаций Они вышли в финал одноименного конкурса.





В соревновании «Лидеры интернет-коммуникаций» участвовали 376 претендентов со всей России. Среди финалистов – четыре жителя Орловской области. Победителей будут определять 23 и 24 мая.



Лучшие получат возможность устроиться в АНО «Диалог», областные пресс-службы исполнительной власти и компании-партнеры, стажироваться у ведущих интернет-экспертов страны и наставников конкурса, а также поучаствовать в образовательной программе по развитию управленческих и цифровых компетенций, – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



