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17:57, 23 мая 2021 года

Четыре орловца могут стать лидерами интернет-коммуникаций

Они вышли в финал одноименного конкурса.


В соревновании «Лидеры интернет-коммуникаций» участвовали 376 претендентов со всей России. Среди финалистов – четыре жителя Орловской области. Победителей будут определять 23 и 24 мая.

Лучшие получат возможность устроиться в АНО «Диалог», областные пресс-службы исполнительной власти и компании-партнеры, стажироваться у ведущих интернет-экспертов страны и наставников конкурса, а также поучаствовать в образовательной программе по развитию управленческих и цифровых компетенций, – сообщает сайт регионального правительства.



Артём Ежаков
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