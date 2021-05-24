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7:02, 24 мая 2021 года Заместители прокурора Орловской области встретятся с жителями двух районов области Валерий Сергиенко и Сергей Панкратов проведут личные приемы в Малоархангельском и Новосильском районах соответственно.





Жители Новосильского района смогут задать вопросы заместителю областного прокурора 25 мая в 14:00 в здании межрайонного надзорного ведомства по адресу: г. Новосиль, ул. Коммунаров, 1 . Встреча в Малоархангельском районе состоится 28 мая в 12:00 в здании местной прокуратуры по адресу: г. Малоархангельск, ул. Ленина, 71 . Жалобы жителей выслушает зампрокурора Орловщины Валерий Сергиенко.

Информацию по вопросам записи на личный прием можно получить по телефонам:

• 8 (486-2) 40-56-49 – старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Елена Витальевна Калашник; • 8 (486-73) 2-12-73 – Новосильская межрайонная прокуратура. • 8 (486-79) 2-34-82 – прокуратура Малоархангельского района.





Артём Ежаков



