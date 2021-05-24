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8:26, 24 мая 2021 года В Орле отметят День славянской письменности и культуры Этот праздник посвящен памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей Словенских.





В рамках праздничной программы в Орле состоятся выставки, мастер-классы и концерт, в котором примут участие известные коллективы Орловской области. Подробнее с программой мероприятий можно познакомиться здесь





Орловское Информбюро



