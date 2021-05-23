В Орле определили победителя регионального ежегодного конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа»

Творческое состязание традиционно проходит при поддержке Общественного совета при УМВД.

Юные орловцы присылали работы, выполненные в различных техниках. Среди них - рисунки и игрушки, аппликации скульптуры, а также объемные композиции с применением различных материалов.



Жюри, в состав которого по традиции входят сотрудники регионального УМВД и представители Общественного совета, определили три лучшие работы. Так, третье место заняла инсталляция, изготовленная учеником пятого класса Змиевского лицея Николаем Патенковым «Сотрудник ДПС на страже вашего здоровья». Рисунок Валерии Ветровой, на котором изображена полицейский-кинолог со своим четвероногим помощником, занял второе место.



Победителем отборочного тура стала Анастасия Баранова с куклой «Сотрудница полиции». Юная орловчанка самостоятельно сделала её из ткани, снабдив форму знаками отличия сотрудника органов внутренних дел. Такое внимание к деталям не могли не отметить члены жюри, единогласно присудившие работе первое место. Теперь Анастасия и её кукла представят Орловщину в онлайн-голосовании на федеральном уровне.





Уже скоро участников и лауреатов регионального этапа поощрят правами Общественного совета и руководства регионального УМВД, сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области