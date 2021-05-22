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11:46, 22 мая 2021 года В Орловской области – 49 новых случаев коронавирусной инфекции Три человека скончались.





22 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 49 случаев коронавирусной инфекции (всего – 35 223). По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на, за последние сутки в Орловской области выявленослучаев коронавирусной инфекции (всего –). На лечении – 1 220 человек. Накануне выписано 73 орловца (всего – 33 359). От последствий болезни скончались 762 жителя региона (+3 летальных исхода за последние сутки). Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Орловское Информбюро



