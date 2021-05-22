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14:02, 22 мая 2021 года

Орловские дайверы приняли участие в крестном ходе по Ладоге

Члены орловского клуба подводного плавания «Диво» находятся в очередной экспедиции в Карелии.


Сегодня, в день памяти святителя Николая Чудотворца, состоялся крестный ход по Ладожскому озеру. Процессия направлялась к Никольскому скиту, расположенному на Валааме. Крестный ход возглавил игумен Валаамского монастыря, епископ Троицкий Панкратий. Участниками крестного хода также стали дайверы орловского клуба подводного плавания «Диво», целью экспедиции которого является поиск затонувших артефактов – предметов, принадлежавших Валаамскому монастырю. 
 

 

  
 

Символично, что накануне праздника водолазы подняли со дна Ладоги икону с образом Николая Чудотворца. Епископ Троицкий Панкратий ознакомился с находками экспедиции и благословил дайверов на дальнейшие поиски.

Фото: Дайвинг клуб подводного плавания ДИВО


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Юлия Опанасюк
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