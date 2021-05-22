Орловские дайверы приняли участие в крестном ходе по Ладоге

Члены орловского клуба подводного плавания «Диво» находятся в очередной экспедиции в Карелии.



Сегодня, в день памяти святителя Николая Чудотворца, состоялся крестный ход по Ладожскому озеру. Процессия направлялась к Никольскому скиту, расположенному на Валааме. Крестный ход возглавил игумен Валаамского монастыря, епископ Троицкий Панкратий. Участниками крестного хода также стали дайверы орловского клуба подводного плавания «Диво» , целью экспедиции которого является поиск затонувших артефактов – предметов, принадлежавших Валаамскому монастырю.











Символично, что накануне праздника водолазы подняли со дна Ладоги икону с образом Николая Чудотворца. Епископ Троицкий Панкратий ознакомился с находками экспедиции и благословил дайверов на дальнейшие поиски.



Фото: Дайвинг клуб подводного плавания ДИВО