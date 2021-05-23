Еще 51 случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Орловской области

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11:36, 23 мая 2021 года
Еще 51 случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Орловской областиОдин человек скончался от последствий болезни за последние сутки.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 23 мая, за последние сутки в Орловской области выявлен 51 случай коронавирусной инфекции (всего – 35 274).
На лечении – 1 195 человек. Накануне выписано 75 орловцев (всего – 33 434). От последствий болезни скончались 645 жителей региона, за последние сутки - один человек.
Инфографика портала Стопкоронавирус.рф
Орловское Информбюро