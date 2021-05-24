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10:13, 24 мая 2021 года

Орловские аудиторы выявили многомиллионные бюджетные нарушения

Областная КСП опубликовала результаты своей работы в прошлом году.


В 2020-м специалисты проверили 6,7 млрд рублей бюджетных средств и обнаружили, что власти ошиблись в тратах 781,5 млн, что на 71 млн меньше, чем в 2019-м. Аудиторы не нашли фактов нецелевого расходования и отметили, что существенно уменьшились недочеты в сфере закупок – с 85,4 млн до 38,9 млн (-46,5 млн). Также сократилось число нарушений исполнения бюджета – 23,9 млн (-115 млн) и иных законов РФ – 17,5 млн (-184,9 млн).

При этом в два раза возросло неэффективное использование средств – в минувшем году КСП насчитала 266,1 млн неправомерно потраченных в этой сфере средств. Также ухудшились показатели в бухучете – найдено недочетов на 350 млн рублей (+67,3 млн) – и сфере управления и распоряжения имуществом – 85,1 млн (+74 млн).


Артём Ежаков
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