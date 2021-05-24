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10:28, 24 мая 2021 года «Лады» сбили на «зебре» двух орловцев в минувшие выходные Одного из пострадавших пришлось госпитализировать.





Первый инцидент произошел 22 мая около двух часов дня. На 408 километре трассы М-2 «Крым» 19-летний молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса «Лады Гранты», которой управлял 43-летний водитель. От полученных травм юноша будет лечиться в домашних условиях.



Второй наезд на пешехода случился 23 мая в 18:20. На улице Кузьмина в Мценске 33-летний автолюбитель на «Ладе Калине» сбил на «зебре» 46-летнего мужчину. Пешеходу понадобилась госпитализация.



Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, за прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы.





Фото пресс-службы областного УГИБДД







Артём Ежаков



