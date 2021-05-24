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10:48, 24 мая 2021 года Три человека пострадали в ДТП под Орлом В поселке Зареченский столкнулись «Киа Рио» и «Лада Приора».





Авария произошла 23 мая около 14:00. Возле дома №34 по улице Мостовой 37-летний автолюбитель на «Киа Рио» столкнулся со встречной «Ладой Приорой». В отечественной легковушке пострадали 48-летний водитель и его пассажирки 1973 и 1997 годов рождения.



Как сообщает пресс-служба областного УГИБДД, за прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 24 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 7 человек получили травмы.



Фото пресс-службы областного УГИБДД





Артём Ежаков



