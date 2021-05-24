Главная » Новости



11:05, 24 мая 2021 года Орловца подозревают в хранении героина Наркотик обнаружили и изъяли сотрудники ППС.





38-летний мужчина попался силовикам в Железнодорожном районе Орла – он привлек их внимание внешними признаками наркотического опьянения. При себе у него оказался сверток с веществом, который лабораторная проверка определила как героин весом в 1,58 грамма. Полицейским орловец объяснил, что наркотик он купил бесконтактным способ для личного употребления.



На мужчину заведено уголовное дело о хранении значительного объема запрещенного вещества без цели сбыта (ч.1 ст.228 УК РФ) и составлен административный протокол об употреблении «зелья». Ведется предварительное расследование, – сообщает сайт областного УМВД.





Артём Ежаков



